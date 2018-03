Streit unter Frauen endet in einer Schlägerei

Eine 28-Jährige gab am Donnerstag gegen 1.15 Uhr bei einer Streife der Polizeiinspektion Lichtenfels an, dass sie soeben von einer Bekannten geschlagen, getreten und beraubt worden sei. Sie flüchtete sich in eine Bar und verständigte von dort aus die Beamten.

Der 28-Jährigen fehlten etwa 500 Euro Bargeld und ihr Mobiltelefon. Sie gab an, dass sie sich zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung mit drei weiteren Frauen in der Wohnung einer 32-Jährigen aufhielt, wo es zu einer verbalen Streitigkeit zwischen der 28-Jährigen und ihrem Verlobten kam. Hier trat ihr eine 36-Jährige unvermittelt mit dem Fuß ins Gesicht. Als die 28-Jährige die Polizei verständigen wollte, schlug die 36-Jährige sie erneut und verwies sie der Wohnung.

Draußen schlug sie ihr nochmals ins Gesicht und zog sie an den Haaren zu Boden. Sie musste aufgrund der Tritte mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Aufgrund der Alkoholisierung sämtlicher Beteiligter konnte der genaue Tathergang noch nicht endgültig ermittelt werden. pol