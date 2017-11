Streit unter Betrunkenen eskaliert

Zwei Männer sind am Samstagabend in einer Brauereigaststätte in Streit geraten, einer wurde verletzt. Ein 52-Jähriger schlug einem 51-Jährigen unvermittelt ins Gesicht, so dass dieser zu Boden fiel und sich dabei leicht verletzte. Er wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Beide waren laut Polizei nicht unerheblich alkoholisiert. Der 52-Jährige muss sich wegen Körperverletzung verantworten.