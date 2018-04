Streit ums Geld wird ein Fall für die Polizei

Zwischen dem Inhaber eines Kfz-Betriebs aus Bad Brückenau und einem Kunden aus Hessen kam es am Dienstagmittag zu Meinungsverschiedenheiten über die geleistete Arbeit und die in Rechnung gestellte Summe. Als es im Laufe der Diskussion zu wüsten Bedrohungen kam, wurde die Polizei verständigt. Der Streife gelang es in getrennten Gesprächen mit den Beteiligten, vorerst Ruhe zu schaffen. Beide Seiten erstatteten jedoch Anzeige wegen Beleidigung und Bedrohung. pol