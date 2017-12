Streit um Taxi schaukelt sich hoch

In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es beim Verlassen der Diskothek in der Michelinstraße zu einem Streit zwischen einem 29-jährigen Landkreisbewohner und einem 25-jährigen Coburger. Der 25-Jährige war gerade dabei, in ein Taxi zu steigen, als er von dem 29-Jährigen angegangen wurde. Er spuckte den Coburger an, packte ihn am Hals und drückte ihn gegen das bereitstehende Taxi. Die genauen Umstände für das Vorgehen des Täters bedürfen noch der Abklärung, er stand zudem nicht unerheblich unter Alkoholeinwirkung. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergab 1,68 Promille. Eine Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Beleidigung folgt. Etwa zeitgleich kam es vor der Diskothek zu einem weiteren Zwischenfall. Hier trat ein 18-Jähriger mit dem Fuß gegen die Beifahrertüre eines abfahrbereiten Taxis. Der angerichtete Schaden wird auf rund 250 Euro geschätzt, ein Alkotest beim Verursacher ergab 1,54 Promille. pol