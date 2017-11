Streit um Geldschulden

In der Ludwigstraße gerieten am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr zwei junge Männer wegen 50 Euro Geldschulden in Streit. Ein 34-Jähriger schubste seinen 57-jährigen Kontrahenten zu Boden und verpasste ihm anschließend noch eine Ohrfeige. Während der Anzeigenaufnahme durch die Polizei stellte sich dann noch heraus, dass der 57-Jährige kurz vorher in einem nahegelegenen Geschäft einen Ladendiebstahl verübt hatte. Das Diebesgut, eine Packung Fleisch, konnte von der Polizei aufgefunden und sichergestellt werden. pol