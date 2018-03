Streit in der Unterkunft

Am Montagabend begab sich ein 21-jähriger Somalier zur Polizei und gab an, in einer Gemeinschaftsunterkunft von drei Ivorern geschlagen worden zu sein. Der Mann wies deutliche Verletzungen im Gesicht auf. Mehrere Streifen begaben sich zur Unterkunft. Dort konnten die drei Tatverdächtigen im Alter von 19, 24 und 41 Jahren gefasst werden. Am Dienstag wurde Haftbefehl erlassen. pol