Streit in Baustelle endet mit Knochenbruch

Zu einem Streit wegen unterschiedlicher Auffassung über die erbrachte Arbeitsleistung ist es am Dienstagmorgen zwischen einem 45- und 46-jährigen Arbeiter auf der Autobahnbaustelle in Forchheim gekommen. Als der 46-Jährige den Disput als beendet sah, setzte er sich in sein Fahrzeug und fuhr los. Der 45-Jährige riss jedoch die Fahrertür des bereits rollenden Autos auf und kam dabei zu Fall. Bei dem Sturz erlitt er Abschürfungen an den Armen und einen Bruch des Handgelenks. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Forchheim transportiert. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet, wie die Verkehrspolizei berichtet.