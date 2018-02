Streit endet in Haftzelle

Zu einem Streit kam es gegen Mitternacht am Marktplatz in Münnerstadt. Dort klingelte ein Mann, der eigentlich in Thüringen wohnt, bei seiner Ehefrau "Sturm". Nachdem er hier offenbar nicht erwünscht war und ihm der Zutritt verwehrt blieb, kam es zu einer verbalen Streitigkeit zwischen den Eheleuten. Da der Mann alkoholisiert war, keine Unterkunft hatte und eine weitere Ruhestörung durch Klingelattacken zu befürchten war, wurde er in Gewahrsam genommen und nächtigte in der Haftzelle der Polizeiinspektion Bad Kissingen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich dann noch heraus, dass der 49-Jährige sowieso von der Polizei gesucht wurde. pol