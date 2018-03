Streifzüge durchs Mittelalter

Das Ensemble Bayuna lädt für 26. November, 11 Uhr, zu einem Konzert in die Kronacher Synagoge ein.



Madolinen und Gitarren

Das Ensemble Bayuna ist ein Auswahlorchester mit herausragenden Mandolinen- und Gitarrenspielern aus ganz Bayern. Zusammen mit ihrem Dirigenten Silvan Wagner widmen sie sich in diesem Jahr der mittelalterlichen Musik, insbesondere von Alfonso el Sabio und Oskar von Wolkenstein.



Anekdoten

Bereichert werden die musikalischen Beiträge mit allerlei Anekdoten rund um das Mittelalter, witzig und geistreich vorgetragen vom Dirigenten Silvan Wagner, der als Dozent für Ältere Deutsche Philologie an der Universität Bayreuth ein ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet ist. red