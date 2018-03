Streife entdeckt ein geklautes Rad

Ein Unbekannter hat am Sonntag zwischen 21 und 23 Uhr das Fahrrad eines 17-Jährigen geklaut. Es stand auf dem Grundstück seines Freundes in der Prappacher Straße. Das Fahrrad wurde noch in der Nacht von einer Streife in Prappach/Ecke Prappacher Straße/Lindenstraße gesichtet und vor Ort sichergestellt. Das Fahrrad wurde an den Besitzer ausgehändigt. Hinweise auf den Dieb erbittet die Polizeiinspektion Haßfurt unter Telefon 09521/9270. red