Straßennamenschild mit Fahrzeug abgerissen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer blieb in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen mit seinem Fahrzeug an einem Straßennamenschild hängen und riss dieses ab. Das Schild war bei der Zufahrt zum Parkplatz eines Geschäftes in der Adam-Opel-Straße 1 aufgestellt und hing in einer Höhe von 2,50 Metern. Der Unfall dürfte beim Ausfahren aus dem Parkplatz geschehen sein. Es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. pol