Straßenlaterne umgefahren

Im neuen Gewerbegebiet in Reith wurde am Montag, in der Zeit von 22 Uhr bis 23.40 Uhr, eine Straßenlampe umgefahren. Der bislang unbekannte Verursacher flüchtet vom Unfallort. Der Schaden beträgt ca. 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hammelburg, Tel: 09732/9060. pol