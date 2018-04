Straßenbelag wird erneuert

Der Straßenbelag am Güßgraben im Kreuzungsbereich mit der Parkstraße wird erneuert. Daher wird der Bereich ab Montag, 9. April, bis voraussichtlich Freitag, 27. April, für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Schönbornstraße, die Steinmauer und den Güßgraben. Die Zufahrt in die Parkstraße ist von der Schönbornstraße her möglich. sek