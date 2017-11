Straßenbauarbeiter übersehen

Leicht verletzt worden ist ein 49-jähriger Beschäftigter der Straßenbaubehörde, der am Donnerstagmorgen zwischen Kauernhofen und Rettern mit Mäharbeiten beschäftigt war. Eine 48-jährige VW-Fahrerin erkannte diesen offensichtlich aufgrund der tiefstehenden Sonne zu spät und touchierte dessen Motorsense. Der 49-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Er begab sich in ambulante ärztliche Behandlung. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.