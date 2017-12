Straßenausbau löst Verdruss aus

Der Ausbau der Schultheißenbrandstraße, der Kanalstraße und der Pfarrer-Karl-Straße löst nicht nur bei den Anliegern, sondern auch

im Marktgemeinderat Zweifel und Verdruss aus. Vorab wurde nun bei zwei Gegenstimmen festgelegt, dass die Schultheißenbrandstraße als Haupterschließungsstraße eingestuft werden soll, so dass sich die

Marktgemeinde mit 50 Prozent an den Kosten der Fahrbahn und mit 35 Prozent an der Erneuerung der übrigen "Teileinrichtungen" (zum Beispiel

Gehwege) beteiligt. Kanal- und Pfarrer-Karl-Straße gelten als

Anliegerstraßen, in denen der Markt nur 20 Prozent der Ausbaukosten trägt, den Rest die Eigentümer der tangierten Grundstücke. Wie hoch die

Kosten ausfallen werden, ergibt sich durch die Planung. Bürgermeister Klaus Homann sagte zu, die Zahlungspflichtigen eingehend zu informieren. wb