Straßenausbau-Arbeiten machen zwei längere Sperrungen notwendig

Auf zwei Straßensperrungen im Landkreis macht das Landratsamt Kronach aufmerksam. Diese betreffen die Reichenbacher Straße in Teuschnitz und die Kreisstraße zwischen Windheim und Hirschfeld.

Die Kreisstraße KC 8 wird in Teuschnitz wegen eines grundhaften Ausbaus von kommenden Dienstag, 3. April, ab 7 Uhr bis voraussichtlich Mitte Dezember von der Einmündung in die Staatsstraße 2198 bis zum Ortsende Richtung Reichenbach für den Gesamtverkehr gesperrt, teilt das Landratsamt mit. Die notwendigen Umleitungen sind ausgeschildert. Das Landratsamt Kronach bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für diese notwendige Maßnahme.

Die zweite Straßensperrung ist notwendig wegen der Ausbauarbeiten an der Kreisstraße KC 18 zwischen Windheim und Hirschfeld, die jetzt nach dem Winter fortgeführt werden. Deshalb wird die Kreisstraße ebenfalls vom kommenden Dienstag, 3. April, ab 7 Uhr bis voraussichtlich Ende September im genannten Abschnitt für den Gesamtverkehr gesperrt. Die notwendigen Umleitungen über Steinbach am Wald sind auch für diesen Abschnitt ausgeschildert. Das Landratsamt Kronach bittet auch in diesem Fall die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für diese unumgängliche Maßnahme und die Umwege. red