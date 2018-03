Straßen gesperrt

Am Dienstag, 13. Februar, sind Straßen wegen des Faschingsumzugs gesperrt, wie die Stadt Erlangen informiert. Betroffen sind von 14 bis 16 Uhr: Campingstraße, Dechsendorfer Platz, Teplitzer-, Naturbad-, Röttenbacher Straße, Berghang sowie die Faust-von-Stromberg-Straße. Teilnehmer des Umzugs stellen sich am Schulhaus in der Campingstraße auf. Veranstalter ist der Elternbeirat des Katholischen Kindergartens "Unsere liebe Frau". red