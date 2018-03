Strahlende Gesichter im Gemeinderat

Die Närrinnen und Narren der Faschings-Session 2018 ahnten es schon vor Monaten. "Make Stegaurach great again!" prangte auf einem Motivwagen beim großen Umzug. Angespielt wurde mit diesem Motto auf den Coup des Jahres 2018, den der Erste Bürgermeister Thilo Wagner (FW-FL) zum Ende der jüngsten Gemeinderatssitzung landen durfte. "Die Gemeinde Stegaurach ist schuldenfrei", lautete die lapidare Ansage des Rathauschefs. Die Kommentierung dieser Ansage überließ Wagner den freudestrahlenden Ratsmitgliedern.

Die Fraktionsspitzen äußerten sich denn auch nicht nur reihum lobend über die Verwaltung, die am Faktum der Schuldenfreiheit gerne eine Mitschuld trägt, es galt das Lob der Räte auch dem Ersten Bürgermeister und seinem Team und besonders der kollegialen Zusammenarbeit im Ratsgremium. Die sorge ja tatsächlich seit vielen Jahren für eine Gemeindepolitik mit Weitblick. Vor diesem Hintergrund mochte dann auch keine Rätin, kein Rat die Kassandra spielen und Gespenster eventueller Finanzrisiken in der Zukunft an die Wand malen.

Immerhin hatte man beim ersten Tagesordnungspunkt dieser Sitzung von Arne Nath eine deftige Rechnung in Aussicht gestellt bekommen, wenn die Kläranlage von Stegaurach bald schon saniert würde. Nath, der das Sanierungsprojekt für die Spezialisten von der Erlanger Südwasser GmbH beplante und im Gemeinderat erläuterte, stieß mit seinen Ausführungen zu Klärschlämmen, Faulgasen und Faulglocken auf großes Interesse beim Ratsgremium.



An der Kapazitätsgrenze

Die Kläranlage der Gemeinde arbeite aktuell bereits an der Kapazitätsgrenze, so Nath. Immerhin sei das Bauwerk schon 41 Jahre alt und wurde einmal für 14 000 Einwohner konzipiert. Nath wie auch der Rat in seiner Abstimmung zur vorläufigen Kostenschätzung für das Sanierungsprojekt "Kläranlage" favorisierten letztlich eine Anlage mit sogenannter Durchlaufbiologie. Die kommt die Gemeinde nur wenig teurer zu stehen als eine Kläranlage mit sequenzieller biologischer Reinigung, ist aber die weitaus effektivere und damit zukunftsträchtigere Lösung für die Abwasserprobleme Stegaurachs. Brutto müsse man für jede der beiden Varianten in den kommenden Jahren etwa fünf Millionen Euro aufbringen, erklärte Nath abschließend.



Hohe Liquiditätsreserve

Mit Finanzangelegenheiten ging es dann auch weiter in der Ratssitzung. Zunächst wurde der Haushalt 2018 beraten und bei einer Gegenstimme beschlossen. Dann wandte man sich der mittelfristigen Finanzplanung zu. Die Planzahlen für die Jahre 2017 mit 2021 weisen für das abgelaufene Jahr 2017 noch eine Pro-Kopfverschuldung von 27 Euro aus und eine Liquiditätsreserve von 5,4 Millionen Euro. Dann aber liest sich das Zahlenwerk besonders schön. Für die Jahre 2018 mit 2021 ist eine Pro-Kopfverschuldung von null Euro eingeplant und eine Liquiditätsreserve prognostiziert, die für das Jahr 2021 bei über 6,7 Millionen Euro liegen soll.

Mit kurzen Anmerkungen des Bürgermeisters zu den zuletzt erfolgreich durchgeführten Bürgerversammlungen in Stegaurach, Waizendorf und Mühlendorf und mit einigen wenigen Wünschen und Anfragen aus dem Ratsgremium endete der so durchaus erfreuliche öffentliche Teil der jüngsten Gemeinderatssitzung.