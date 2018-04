Zu einem spannenden Erlebnisvortrag lädt die Buchhandlung Friedrich am Holzmarkt am Mittwoch, 11. April, um 19.30 Uhr ein. Ulrich Schaptke wird dabei auch sein Buch "Strahlende Aussichten" vorstellen. Darin geht er der Frage nach, welche Auswirkungen Mobilfunk- oder Erdstrahlen auf Nahrung, Trinkwasser und die Menschen haben. In unserer technisierten Welt lauern viele Gefahren, die einem Energie rauben: Elektrosmog durch Stromleitungen, Mikrowellen, schnurlose Telefone, WLAN, Funk- und Radaranlagen, aber auch natürliche Erdstrahlen. Wie diesen Herausforderungen begegnet werden kann, ohne auf die moderne Technik verzichten zu müssen, stellt der Autor vor. Eine Anmeldung ist telefonisch (09221/4776) oder per E-Mail (info@friedrich-buecher.de) möglich. red