Stoßstange zerkratzt - Zeugen gesucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde die vordere Stoßstange eines Audi A4 zerkratzt. Das Auto war zwischen Mittwoch, 7 Uhr, und Donnerstag, 15.15 Uhr, an unterschiedlichen Plätzen im Lichtenfelser Stadtgebiet geparkt. Der Schaden an dem silberfarbenen Auto beträgt etwa 1500 Euro. Zeugen der Unfallflucht oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen. pol