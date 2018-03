Storch im Schnee

Eine junge Frau aus dem Ort postete auf "Facebook" einen Storch, der sich am Dienstagvormittag auf dem Sportplatz niedergelassen hatte. Die Frage an die zweifache Mutter, ob sie den Storch wieder "bestellt" habe, beantwortete sie damit, dass der Vogel wohl in einem anderen Bereich im Ort zwischengelandet sei. Als dieses Foto später entstand, suchte Meister Adebar als "Schneestorch" immer noch nach Nahrung. Foto: Helmut Will