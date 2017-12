Stolz auf tolle Talente

Bei den oberfränkischen Bezirkseinzelmeisterschaften des Tischtennis-Nachwuchses gingen 85 männliche und 42 weibliche qualifizierte Talente in der Frankenlandhalle in Ebersdorf bei Coburg an den Start. Zweifache Gewinner - im Einzel und Doppel - waren bei den Jungen Michael Mideck (DJK/SpVgg Effeltrich), bei den B-Schülerinnen Julia Schenk (ATSV Oberkotzau), bei den Mädchen Luisa Birkner und den A-Schülerinnen Cathrin Singer (beide TTV 45 Altenkunstadt).

Titelgewinne im Einzel gingen noch an den A-Schüler Joel Fischer (FC Adler Weidhausen) und den B-Schüler Max Keller (TSV Unterlauter). Für weitere Teilnehmer aus Weidhaussen und Unterlauter sowie dem TTC Tiefenlauter, TTC Rödental, TSV Bad Rodach und TTC Wohlbach gab es zahlreiche Podestplätze.

Unter den 13 Mädchen verpasste Annika Oberender, die bereits Spitzenspielerin bei den Damen des Landesligisten TTC Tiefenlauter ist, den Bezirkstitel um Haaresbreite. Im Endspiel hatte sie nämlich gegen Luise Birkner (TTV 45 Altenkunstadt) nach Gewinn des ersten Durchgangs im Entscheidungssatz hauchdünn mit 9:11 das Nachsehen. Auf dem Weg ins Finale hatte sie mit ihren Gegnerinnen in der Gruppe und im Hauptfeld keine Probleme. Im Doppel gingen die beiden Finalistinnen gemeinsam an den Start und ließen sich die Butter nicht vom Brot nehmen. Im Finale besiegten sie eine Ebermannstadter Formation mit 3:1.

Auch bei den Jungen (29 Teilnehmer) ging das Endspiel in den fünften Satz, und dieses gewann Michael Mideck gegen den Bamberger Christoph Fredrich. Nicht so gut lief es hier für die Starter aus dem Coburger Land. Während Simon Grönert und Justin Friedrich (beide Weidhausen) sowie Julian Stegner (Unterlauter) über die Gruppenphase nicht hinauskamen, schafften Simon Voigt (TSV Untersiemau) und Jonas Jacobi (Unterlauter) zumindest das Feld der besten 16 Akteure.

Für beide kam jedoch bereits in der ersten Auseinandersetzung das Aus. Im Doppel gab es zumindest noch jeweils den fünften Platz für das Duo Jacobi/Stegner und Voigt (mit Rafael Fontenla, TV Ebern).

Bei den A-Schülern (24 Teilnehmer) wartete Joel Fischer (Weidhausen) mit enormer Nervenstärke auf. Er lag im Endspiel gegen den aus Neudrossenfeld stammenden, zuletzt für den TSV Thurnau spielenden und jetzt zum TTC Rugendorf gewechselten Paul Hofmann, mit 1:2-Sätzen zurück. Mit einem 12:10 in der Verlängerung glich er zum 2:2 aus und im entscheidenden fünften Durchgang hob er seinen Kontrahenten mit einem 11:9 aus den Angeln.

In seinen zwei Gruppenspielen und den drei Begegnungen im Hauptfeld war Joel Fischer stets ohne Satzverlust geblieben. Auch im Doppel erreichte Joel mit Merlin Fischer den Sprung ins Finale. Nach der 2:0-Satzführung schien der Titelgewinn greifbar zu sein. Doch das Duo Hofmann/Max Rattel (Rugendorf/SpVgg Trunstadt) schaffte mit zwei 12:10-Satzgewinnen den Gleichstand und behielt schließlich auch im Entscheidungssatz mit 11:6 die Oberhand. Bis ins Halbfinale war Victor Kraus vom TTC Wohlbach (mit Fernandes Yosimura, TV Ebern) vorgedrungen. Hier hatten beide gegen das Siegerpaar Hofmann/Rattel das Nachsehen (3. Platz).

Einen weiteren dritten Platz erreichte im Einzel noch Jan Kastler vom TSV Unterlauter. Von Jonathan Klee (TTC Rödental), Marc Vollrath (Weidhausen) und Tim Bauer (Rödental) wurde hier jeweils der fünfte Platz belegt.

Bei den A-Schülerinnen (14 Teilnehmerinnen) war Cathrin Singer vom TTV 45 Altenkunstadt das Maß aller Dinge. Sowohl in ihren Einzel- als auch Doppelbegegnungen (mit Luisa Schönfeld, TTC Mainleus) blieb sie ohne jeglichen Satzverlust. Von den sieben Starterinnen aus dem Coburger Raum schafften vier das Hauptfeld. Hierzu gehörten Talida Reumschüssel (TTC Rödental) und Isabell Sommer (TSV Unterlauter). Beide drangen bis ins Halbfinale vor, wo Reumschüssel gegen Singer und Sommer gegen Schönfeld die Segel streichen musste. Einen fünften Rang belegten Linnea Reumschüssel (Rödental) und Laura Holm (Weidhausen). Im Doppel stießen die Schwestern Reumschüssel bis ins Endspiel vor. Hier zogen sie gegen das Paar Schönfeld/Singer den Kürzeren (5:11, 4:11, 8:11). Einen der zwei dritten Plätze erreichte die Formation Anna Merkel/Sophie Treuter (Rödental).

Unter den 32 B-Schülern war Max Keller (Unterlauter) einfach nicht zu stoppen. Er verzeichnete bis vor dem Erreichen des Finales in seinen sechs absolvierten Paarungen 18:1-Sätze. Im Endspiel gegen David Fischer (Weidhausen) verlor er zwar den ersten Satz (6:11), doch legte er im Anschluss mit einem 11:7, 11:4 und 11:9 den Hebel um.

Das ausgezeichnete Abschneiden der "Coburger" unterstrich nach diesem ersten und zweiten Platz noch Tom Hoger (Weidhausen) mit Bronze sowie Lukas Ziegler (Unterlauter) und Veit Schaller (Weidhausen) mit dem fünften Rang. Doch damit noch nicht genug: Ohne Satzverlust blieb das Doppel Fischer/Hoger nicht nur auf dem Weg ins Finale, sondern hier auch gegen die Unterlauterer Formation Keller/Ziegler.

Glänzende Platzierungen erreichten auch die B-Schülerinnen, wenngleich hier der jeweils erste Platz im Einzel und Doppel in den Kreis Hof ging. Im Einzel-Endspiel befand sich Tuba Sorkilic (Unterlauter) gegen Julia Schenk vom ATSV Oberkotzau noch mit auf Augenhöhe (10:12), doch dann geriet sie mehr und mehr auf die Verliererstraße (8:11, 3:11).

Bronze gab es für Svenja Schirm (TSV Bad Rodach), die im Halbfinale auf die Siegerin Schwenk getroffen war. Der fünfte Platz wurde von Michelle Reiter (Unterlauter), die ebenfalls von Schenk ausgeschaltet worden war, Lena Görs und Elina Meyer (beide Unterlauter) belegt.

Im Doppel-Endspiel scheiterten Reiter und Sorkilic an der Einzelsiegerin und ihrer Partnerin - trotz 1:0-Satzführung - mit 7:11, 9:11, 9:11.

Während Bezirksjugendwart Bernd Wohlhöfer und sein Stellvertreter Norbert Rudrich das Mammut-Turnier leiteten, präsentierte sich der TV Ebersdorf mit Abteilungsleiter Klaus Lindner an der Spitze erneut als glänzender Gastgeber.