Stolpersteine werden verlegt

Am Freitag, 23. Februar, werden die ersten Stolpersteine in Bad Brückenau verlegt. Dazu sind alle interessierten Bürger eingeladen. Um 12 Uhr wird der Künstler Gunter Demnig die ersten Steine beim ehemaligen "Matzenbäcker" an der Ecke Unterhainstraße/Alter Schlachthofweg 22 setzen (zum Gedenken an Siegmund und Mathilde Stern), ab 12.30 Uhr sind drei weitere Verlegestellen in der Fußgängerzone vorgesehen: Ludwigstraße 31 (Klara und Lothar Tannenwald), Ludwigstraße 20 (Berta Spier) und Ludwigstraße 24 (Max, Dorothea und Reni Zeller). Anschließend besteht die Möglichkeit, sich bei einer Tasse Kaffee im Bürgerbüro/Rathaus auszutauschen. red