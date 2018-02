Störung im Stellwerk

Wegen einer Störung an einem Stellwerk in Hirschaid (Kreis Bamberg) ist es am Dienstagvormittag zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr zwischen Nürnberg und Bamberg gekommen.

Die Störungsmeldung ging kurz nach 9 Uhr ein. Die Bahnfahrer mussten mit Verspätungen von bis zu 40 Minuten rechnen.



Reguläre S1

Die Züge aus Richtung Lichtenfels endeten in Bamberg, aus Richtung Nürnberg fuhren sie nur bis Forchheim.

Die S-Bahnen der Linie S1 fuhren laut DB-Regio regulär. Reisende konnten zwischen Forchheim und Bamberg die S-Bahn nutzen. Die Störung wurde kurz vor Mittag behoben. red