Stöbern für einen guten Zweck

Das Flohmarktzimmer im Tierheim öffnet am Samstag, 18. November, und Sonntag, 19. November, in der Zeit von 14 bis 16.30 Uhr. Neben vielen Büchern, Porzellan und Gläsern lädt auch viel

Weihnachtsdekoration zum Stöbern ein. Zeitgleich bietet das Cafeteria-Team selbst gebackenen Kuchen und Kaffee

an. Der Erlös kommt ausschließlich dem Tierheim zugute. red