"Stinkefinger" nach Spiegelkontakt

Gegenseitig beschuldigten sich zwei Verkehrsteilnehmer, den Mittelfinger gezeigt zu haben, nach einer Spielberührung, so dass die Polizei nun Zeugen sucht. Ein 19-jähriger VW-Fahrer befuhr am Sonntag, 16 Uhr, die Theresienstraße von der Ludwigstraße kommend. Auf Höhe Haus-Nummer 16 fuhr er an mehreren geparkten Fahrzeugen vorbei. Zeitgleich kam ihm ein 26-jähriger Daimler-Fahrer mit angeblich sehr hoher Geschwindigkeit entgegen, so dass sich der VW-Fahrer genötigt sah, dem entgegenkommenden Fahrzeug auszuweichen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Dabei stieß er gegen einen dort ordnungsgemäß geparkten Pkw. Bis zum Eintreffen der Polizeistreife soll der Daimler-Fahrer mehrmals die Straße auf- und abgefahren sein und soll dem VW-Fahrer den "Mittelfinger" gezeigt haben. Der Daimler-Fahrer fuhr während der Unfallaufnahme erneut an der Unfallstelle vorbei und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei gab er an, dass ihm vom VW-Fahrer der "Stinkefinger" gezeigt wurde. Hinweise an die Polizei, Tel.: 0971/714 90. pol