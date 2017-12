Stimmungsvoller Nachmittag für die Senioren

Der Adventsnachmittag mit den Senioren der Stadt Haßfurt und des Stadtteils Sailershausen ab Jahrgang 1942 und älter findet am Sonntag, 3. Dezember, ab 14 Uhr im großen Saal der Stadthalle statt. Die Stadtverwaltung und die Frauenbereitschaft des Bayerischen Roten Kreuzes, Kreisverband Haßberge, laden dazu ein.

Es wird auch diesmal ein anspruchsvolles Programm geboten. Die Musikkapelle des Musikvereins Wülflingen sorgt unter Leitung von Gerold Lenhardt für die musikalische Umrahmung des Nachmittags.

Bürgermeister Günther Werner wird die Senioren begrüßen. BRK-Kreisvorsitzender und Landrat Wilhelm Schneider sowie Pfarrer Gerhard Barfuß richten Grußworte an die Senioren. Deren Bewirtung übernimmt die Frauenbereitschaft des BRK-Kreisverbandes Haßberge unter der Leitung von Renate Schuhmann. Die Senioren dürfen sich auf einen stimmungsvollen Nachmittag in der Stadthalle Haßfurt freuen.

Als besonderen Service bieten das Rote Kreuz und die Stadt Haßfurt einen Abhol- und Rückfahrdienst an. Wer diesen nutzen möchte, soll sich umgehend telefonisch beim Fahrdienst des Roten Kreuzes in Haßfurt, Rufnummer 955024, donnerstags zwischen 8 und 16 Uhr und freitags zwischen 8 und 12 Uhr melden.

Nach der Veranstaltung werden die Senioren auf Wunsch nach Hause gefahren.