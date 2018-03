Stimmung ist in den meisten Abteilungen gut

Sebastian Schmitt



In den Berichten der Abteilungen des SV Wildflecken ging es zunächst um den regulären Trainings- beziehungsweise Spielbetrieb. Weil die Turnhalle im Ort abgerissen ist und in den kommenden Monaten neu gebaut wird, ist zum Beispiel die Gymnastikgruppe in das SV-Sportheim umgezogen.



Spielgemeinschaft zerbrochen

In der Fußballabteilung ist die Spielgemeinschaft mit dem SCK Oberwildflecken mittlerweile komplett zerbrochen. Dem SV Wildflecken blieb daher nichts anderes übrig, als die wenigen verbliebenen Kicker an andere Vereine zum Beispiel in Schondra, Riedenberg, Oberbach oder Römershag auszuleihen. Eine eigene erste Mannschaft kann derzeit nicht für den regulären Spielbetrieb gemeldet werden. Allerdings gelang in diesem Jahr die Wiederbelebung des traditionsreichen Peter-Manger-Gedächtsnisturniers.

Jürgen Peterek berichtete über die Aktivitäten im Bereich Juniorenfußball. "Wir haben zumindest wieder Hoffnung, dass wir eine gute Basis für die Zukunft legen können", so Peterek.

Der SV Wildflecken ist weiterhin ein geradezu klassischer Breitensportverein mit Sportarten wie Ju-Jutsu, Kinderturnen, Leichtathletik, Schach, Tischtennis, Schützensport oder auch Volleyball. Bei den Aktiven kommen Sportler auch aus der Region und sogar von viel weiter her, um beim SV zu trainieren.



Neu: Dart

Neu hinzu kam vor kurzer Zeit auch der Dartsport. Aber in einigen Abteilungen vergrößern sich seit Jahren die Personalprobleme. "Wir sind ein kleiner Haufen, das macht es natürlich schwierig, größere Veranstaltungen zu organisieren", sagte zum Beispiel Schützenmeister Peter Nietsch. "Aber die Stimmung ist immer noch gut, auch wenn die Mannschaft nicht ganz an die Leistungen vergangener Jahre anknüpfen kann."

Bei der Volleyball-Abteilung sind unterdessen dunkle Wolken aufgezogen: "Wir befinden uns in einer sehr schweren Krise", sagte Andrej Kramlich. Weil die erfahrenen Volleyballerinnen nicht mehr zum Training kommen, muss Kramlich einen kompletten Neuaufbau mit jüngeren Sportlerinnen versuchen. "Vielleicht können wir in zehn Jahren wieder am Spielbetrieb teilnehmen."

Die turnusmäßigen Neuwahlen leitete Alt-Bürgermeister Walter Gutmann. Bei den zahlreichen Abteilungsleitern gestalteten sich die Wahlen noch ziemlich problemlos, weil fast alle Funktionsträger in bewährter Weise weitermachen. Lediglich in der Fußballabteilung der Herren machte eine Wahl keinen Sinn, weil die Mannschaft derzeit gar nicht besteht und eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in den kommenden Monaten auch nicht möglich beziehungsweise realistisch ist.



Küche muss saniert werden

Abschließend ging es um die Sanierung der Küche im Sportheim. " Hierbei geht es um mehrere zehntausend Euro", erklärte Illek. In einem Grundsatzbeschluss stimmten die Mitglieder für die Investition. Bis Ende Januar soll eine Kostenschätzung vorliegen.