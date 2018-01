In diesem Jahr jähren sich zum 100. Mal die Marienerscheinungen in Fatima. Auch im Bistum Würzburg wird das Jubiläumsjahr gefeiert. Am 13. Oktober 2012 wurde eine Statue "Unserer Lieben Frau von Fatima" geweiht, die nun zwischen Mai und Oktober durch das Bistum pilgert. In der Pfarreiengemeinschaft Bad Kissingen wird die Marien-Statue am Donnerstag, 28. September in der Bergkapelle in Hausen eintreffen, wo diese von 15 bis 18 Uhr zur Verehrung aufgestellt wird. Am Freitag, 29. September, wird die Fatima-Madonna um 15 Uhr in der Herz-Jesu-Stadtpfarrkirche mit einer Willkommensfeier begrüßt. Anschließend ist Zeit zum stillen Gebet und zur Begegnung bei Kaffee und Kuchen im Gemeindezentrum. Ab 17.30 Uhr ist Beichtgelegenheit, um 18.30 Uhr wird der Rosenkranz gebetet und um 19 Uhr findet die Feierlichkeit mit einer heiligen Messe und anschließenden Lichterprozession durch die Kirche ihren Abschluss. red