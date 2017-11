Stichverletzung nach Handgemenge

Als am Dienstag gegen 18.50 Uhr ein 42-jähriger Mann auf einem Parkplatz in der Gutenbergstraße seine Notdurft verrichtete, konnte dieser zwei unbekannte Personen beobachten, die sich an einem Anhänger zu schaffen machten. Als der Mann auf die beiden zuging und sie ansprach, gab es ein Handgemenge und einer der Unbekannten zog ein Messer. Der Mann begab sich daraufhin zu seinem Fahrzeug und fuhr nach Hause. Dort bemerkte er, dass er an der rechten Schulter drei leichte Schnittverletzungen hatte. Aufgrund der Dunkelheit konnte der Mann die Täter nur vage beschreiben: beide circa 1,80 m groß, dunkelhäutig, dunkel gekleidet und sie sprachen mit ausländischem Akzent. Hinweise nimmt die Bamberger Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen.