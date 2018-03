Stettfelder stürzen Zeil und sind selbst Erster

Mit dem 2:0 im Spitzenspiel gegen den FC 08 Zeil (3.) haben die Fußballer des SC Stettfeld die Führung in der A-Klasse Schweinfurt 5 übernommen. Der TSV Zell rückte nach dem 2:0 gegen die SG Fürnbach/Dankenfeld (8.) auf Rang 2 vor. Der TSV Limbach (11.) kam im Kampf gegen den Abstieg zu einem 2:1 gegen die Spfr. Steinsfeld (9.), während sich der TSV Wonfurt (10.) bei der SpVgg in Untersteinbach (4.) mit 1:5 geschlagen geben musste. Der SC Lußberg (5.) erkämpfte sich beim FC Augsfeld (6.) ein 1:1. Der VfR Kirchlauter (7.) hielt die SpVgg Roßstadt (12.) mit 3:1 nieder.

TSV Limbach -

Spfr. Steinsfeld 2:1

Tore für Limbach: 1:1, 2:1 Göpfert (75., 85.); Tor für Steinsfeld: 0:1 Werner (20.); Gelb-Rote Karte: Werner (89., S.)

TSV Zell - SG Fürnbach 2:0

Tore: 1:0 Ulrich (54.), 2:0 Häfner (80.)

SpVgg Untersteinbach -

TSV Wonfurt 5:1

Tore für Untersteinbach: 1:0, 2:1 Marschall (14., 36.), 3:1, 4:1 Neidnig (44., 70.), 5:1 Behringer (88.); Tor für Wonfurt: 1:1 Babel (24.)

FC Augsfeld - SC Lußberg 1:1

Tor für Augsfeld: 1:0 Hußlein (15.); Tor für Lußberg: 1:1 Bergmüller (55., Elfmeter); Rote Karte: Viernekes (90., A.)

VfR Kirchlauter -

SpVgg Roßstadt 3:1

Tore für Kirchlauter: 1:1 Koch (12.), 2:1 Hämmerlein (76.), 3:1 Funk (84., Elfmeter); Tor für Roßstadt: 0:1 Wagner (12., Eigentor); Rote Karte: Schwinn (84., R.)

SC Stettfeld - FC 08 Zeil 2:0

Tore: 1:0 Bruchmann (3.), 2:0 Hümmer (54.); Gelb-Rote Karten: Fröhling (71., S.), Wolfschmitt (90., Z.)



A-Klasse Schweinfurt 3

In der A-Klasse Schweinfurt 3 fanden nur drei Spiele statt. Schonungen setzte sich mit 5:1 in Sennfeld durch, der SV Ebelsbach II kam zu einem 1:0 gegen den TV Haßfurt II. Der SV Hofheim II siegte mit 1:0 bei Jahn Schweinfurt II. Die Spiele in Hesselbach und Stadtlauringen fielen aus.

SV Ebelsbach II -

TV Haßfurt II 1:0

Tor: 1:0 Trautner (44.)

TV Jahn Schweinfurt II -

SV Hofheim II 0:1

Tor: Derra (29.) sp/di