Stettfeld: neues Fahrzeug bereit

Christian Ziegler



Die Stettfelder Feuerwehr freut sich über ihr neues Einsatzfahrzeug, das am vergangenen Samstag den kirchlichen Segen erhielt. Der Versorgungs-Lkw ist mit einem modularen Gerätesatz, der speziell auf die Bekämpfung von Hochwasser zugeschnitten ist, ausgestattet. Das Einsatzfahrzeug war im Zuge des vom Freistaat aufgelegten "Sonderförderungsprogramms Hochwasser" nach Stettfeld gekommen und die Stettfelder Wehr ist damit Teil des bayernweiten Katastrophenschutzes geworden. Das bedeutet, dass sie künftig bayern- und sogar bundesweit bei Katastrophenereignissen zum Einsatz kommen kann.



Pfarrer erteilt kirchlichen Segen

Kommandant David Amling bedankte sich in seiner Ansprache bei den Verantwortlichen von Kreis und Feuerwehr für das Vertrauen in die Stettfelder Wehr, was die Stationierung des Fahrzeugs erst möglich gemacht hatte. Ein besonderes Lob erteilte er seinen Feuerwehrkameraden für ihren Einsatz zum Wohl der Allgemeinheit. "Es ist in der heutigen Ellenbogengesellschaft nicht selbstverständlich, dass es eine freiwillige Feuerwehr gibt", betonte er. Bei einer kurzen Andacht spendete Pfarrer Matthias Rusin schließlich dem Fahrzeug den kirchlichen Segen.

Der Festakt bot den Verantwortlichen der Feuerwehr auch den idealen Rahmen, um mit Udo Busch und Luitpold Janson zwei Kameraden für ihren 25- und 40-jährigen aktiven Dienst in der Stettfelder Wehr zu ehren. Sie erhielten vom stellvertretenden Landrat Oskar Ebert und Kreisbrandrat Ralf Dressel Urkunden und Ehrenzeichen.



Fröhliches Fest

Im Anschluss an den offiziellen Teil hatte die Feuerwehr alles dafür getan, um mit ihren Gästen ein fröhliches Fest zu feiern. Eine Spielstraße mit vielfältigem Angebot für die Kinder, Schmankerl für die Erwachsenen und Musik von der Stettfelder Blasmusik sorgten für gute Stimmung.