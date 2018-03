Stets humorvoll und fleißig: Maria Bauer feierte ihren 90. Geburtstag

"Humor und Arbeit" - so lautet offensichtlich das Geheimrezept von Maria Bauer für ein langes Leben. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich so alt werde", sagte die 90-Jährige, die am Freitag im Kreise der Familie im Knetzgauer Gemeindeteil Westheim zufrieden auf neun Lebensjahrzehnte zurückblickte, und freute sich darüber.

Maria Bauer, geborene Hacker, ist eine "waschechte" Westheimerin. Als Hausfrau und Mutter von drei Töchtern war für die rüstige Jubilarin stets das Wohlergehen der Familie wichtig. Diese ist mittlerweile auf fünf Enkel und sechs Urenkel angewachsen.



Über 60 Jahre beim Kirchenchor

Die Gene für ein langes Leben und für den Humor hat Maria Bauer in die Wiege gelegt bekommen. So war die aufgeschlossene Jubilarin für jede "Lumperei" zu haben, wie sie berichtete: Ob als Faschingsprinzessin in den 50er Jahren, beim Theaterspielen oder beim Singen. Letzteres hat sie über 60 Jahre beim Kirchenchor in Westheim gemacht. Beim KAB-Ortsverband wird sie ebenfalls seit langen Jahren als Mitglied geführt.

Sportsendungen jeder Art, von Tennis über Boxen bis hin zum Fußball, sind eine ganz große Leidenschaft von Maria Bauer. So schlägt sich die Jubilarin oftmals die halbe Nacht um die Ohren, um ein spannendes Match zu verfolgen. "Ich kenne alle ausländischen Sportler", erzählte sie schmunzelnd.

Die Leidenschaft von Maria Bauer sind auch heute noch Kochen und Backen. Die Gartenarbeit und kleinere Spaziergänge halten die Jubilarin gesundheitlich fit. Dazu zählt auch der regelmäßige Gang zum Gottesdienstbesuch in der Kirche. Aber auch der sonntägliche Stammtisch trägt zur Bereicherung des Alltags bei. Dieser findet in Wohnau statt, wo sich die Jubilarin und ihr Ehemann Alfons, mit dem sie seit 67 Jahren verheiratet ist, in geselliger Runde mit anderen "Pensionisten" treffen.



Viele Glückwünsche

Zu ihrem Ehrentag gratulierten, neben zahlreichen Gästen aus der Nachbarschaft, Verwandtschaft und dem Bekanntenkreis, auch stellvertretender Landrat Oskar Ebert, Knetzgaus Bürgermeister Stefan Paulus und Gemeindereferentin Ilse Waldenmeier. cr