"Sternstunde" für Leser

Einen vorweihnachtlichen Ausflug zum Nürnberger Christkindlesmarkt in Nürnberg gewinnen, am "Sternstunden"-Stand des Bayerischen Rundfunks (BR) aushelfen und dabei Schauspielerin Michaela May treffen - das ermöglicht eine Verlosungsaktion des Fränkischen Tags in Zusammenarbeit mit dem BR.

Im Rahmen der Benefizaktion "Sternstunden" verkaufen auf dem Stand auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt Prominente und freiwillige Helfer den gesamten Advent über dekorative Sterne, die Zuhörer und Zuschauer das ganze Jahr über gebastelt und eingesendet haben. Der Erlös kommt der BR-Benefizaktion "Sternstunden" zugute, die Kinder in Not in Bayern und auf der ganzen Welt unterstützt. Am Dienstag, 12. Dezember, ist die Schauspielerin Michaela May am Stand zu Gast und unterstützt als prominente Verkäuferin die Aktion. Alljährlicher Höhepunkte der "Sternstunden" ist der "Sternstundentag", der heuer am Freitag, 15. Dezember, stattfindet.



Verlosung

In einer Verlosung ist zu gewinnen: Ein Leser des Fränkischen Tags reist mit einer Begleitperson mit der Deutschen Bahn am Dienstag, 12. Dezember, nach Nürnberg. Vor Ort bummelt der Gewinner über den Christkindlesmarkt, genießt einen Verzehrgutschein und hilft eine Stunde lang am "Sternstunden"-Stand mit, die Sterne zu verkaufen. Dabei trifft er oder sie auf die Schauspielerin Michaela May und hilft mit ihr gemeinsam, Sterne für die gute Sache zu verkaufen. Wer sich an der Verlosung beteiligen will, schreibt eine E-Mail mit dem Betreff "Sternstunden" und Angabe von Name, Adresse und Telefonnummer an die FT-Redaktion Forchheim: redaktion.forchheim@infranken.de



Die Gala

Am Freitag, 15. Dezember, feiert der Bayerische Rundfunk wieder den großen "Sternstundentag". Festlicher Höhepunkt des Spendenmarathons für Kinder in Not ist die Gala am Abend live aus der Nürnberger Frankenhalle.

Die Moderatoren Sabine Sauer und Volker Heißmann begrüßen prominente Paten, Engagierte und Betroffene aus Hilfsprojekten sowie zahlreiche Musiker. Karten für die Benefiz-Show sind an den Vorverkaufsstellen erhältlich. red