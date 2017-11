"Sternsinger" werden 50

Diesesmal feiert die Sternsingeraktion in Küps ihr 50-jähriges Bestehen. Im Jahre 1968 haben Kinder und Jugendliche das erste Mal an dieser Aktion mit fünf Gruppen teilgenommen. Seit dieser Zeit sind jedes Jahr Sternsinger von Haus zu Haus gezogen und haben den Segen an die Haustür geschrieben oder jetzt neu geklebt. Dabei konnten stets erhebliche Geldsummen als Spende für die Aktion Sternsingen überwiesen werden. Zu diesem Jubiläum sind auch alle Sternsinger, die in den letzten 50 Jahren teilgenommen haben, herzlich eingeladen, am Festgottesdienst am 6. Januar 2018 um 10 Uhr in Sankt Elisabeth teilzunehmen. Der Pfarrgemeinderat möchte zu diesem Anlass eine Ausstellung organisieren und bittet, Bildmaterial aus den letzten 50 Jahren zur Verfügung zu stellen. Abgeben kann man die Fotos im Pfarrbüro zu den üblichen Öffnungszeiten. red