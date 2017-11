Sternsinger helfen beim Kampf gegen Kinderarbeit weltweit

Die Sternsingeraktion 2018 richtet ihren Blick besonders auf Kinder, die unter den schlimmsten Formen von Sklavenarbeit zum Lebensunterhalt ihrer Familien beitragen müssen. Kinder sind zwar durch internationales Recht in fast allen Staaten der Erde vor Ausbeutung geschützt, aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Weltweit arbeiten 168 Millionen Kinder und Jugendliche. Die weitaus meisten tun das nicht freiwillig, viele werden ausgebeutet und missbraucht. Allein in Indien, dem Beispielland der Aktion Dreikönigssingen, arbeiten rund 60 Millionen Kinder. Die Folgen für das Leben und die Entwicklung junger Menschen sind verheerend. Schutz, gesunde Entwicklung, Bildung und Spiel werden ihnen vorenthalten.

Viele Kinder wollen Sternsinger sein, um Kindern, die in Not sind, zu helfen. Kinder helfen Kindern, das ist eine tolle und gute Sache, bei der jeder mitmacht und dabei ist.



Große Solidaritätsaktion

Gerade die Sternsingeraktion ist eine große Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Auch in St. Johannes Witzmannsberg und der Großgemeinde Ahorn sind am Dreikönigstag, 6. Januar 2018, die Sternsinger unterwegs. Alle Kinder, die auch im Jahr 2018 (wieder) Sternsinger sein wollen und Familien, die einen Sternsingerbesuch wünschen, können sich jetzt schon melden bei: Hermann Beckering, Meisenweg 8, 96482 Ahorn,Telefon 09561/10282, oder E-Mail: Hermann.Beckering@gmx.de. red