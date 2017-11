Sternenzeit für Senioren und Schulkinder

Zu einer gemeinsamen Veranstaltung treffen sich Schüler der integrativen 4. Klasse der Melchior-Franck-Schule und Senioren am Donnerstag, 23. November, um 8.30 Uhr. Los geht es im Café des Awo-Mehrgenerationenhauses. Dort werden gemeinsam und unter fachkundiger Anleitung von Ehrenamtlichen Fröbelsterne und Papiersterne gebastelt. Monika Stolba und Heidemarie Heisler zeigen, wie es geht, die anderen teilnehmenden Senioren werden in Kleingruppen die Schüler unterstützen und mit ihnen basteln. Weiter geht es dann in die Kinderabteilung der Stadtbücherei. Andrea Burgsmüller lädt zum Bilderbuchkino ein. Gezeigt wird das Märchen "Die Sterntaler". Um eine Anmeldung wird gebeten. Kontakt: Telefon 09561/94415. red