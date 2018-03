Sternenpark im Radio

red



"Was tun gegen Lichtverschmutzung?" - zu dieser Frage diskutiert am Samstag, 24. März, von 9 bis 11 Uhr Sabine Frank, Koordinatorin des Sternenparks Rhön, im Deutschlandfunk Kultur mit Hörern anlässlich der Earth Hour. An diesem Tag löschen Millionen Menschen auf der ganzen Welt ab 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht. Auch Stadt und Landkreis Fulda beteiligen sich daran.In der zweistündigen Live-Diskussion soll mit Gästen im Studio in Berlin sowie mit Hörern über die Folgen der Allgegenwart von künstlichem Licht und über mögliche Gegenmaßnahmen gesprochen werden. Dabei geht es um Lichtver-schmutzung, also die negativen Auswirkungen von zu viel Licht - von Energiever-schwendung über Beeinträchtigungen der menschlichen Gesundheit bis hin zu massiven Störungen der Ökosysteme. Sabine Frank soll dabei vor allem über ihre Arbeit für den Sternenpark Rhön berichten, dessen maßgebliche Initiatorin sie ist. Das Biosphärenreservat Rhön erhielt 2014 für seine besonders schützenswerte und nahezu natürliche Nachtlandschaft eine Auszeichnung. Zahlreiche Rhöner Kommunen haben seitdem beschlossen, aktuell und künftig zur Reduzierung der Lichtverschmutzung beizutragen. Wer sich an der Sendung beteiligen möchte, kann dies tun: Tel.: 0800/ 22 54 22 54, email gespraech@deutschlandfunkkultur.de