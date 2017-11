Sternenlauf der Kindertagesstätte

Der Martinsumzug der evangelischen Kindertagesstätte Haus Löwenzahn findet am Montag, 13. November, statt. Der Umzug wird als Sternenlauf stattfinden. Die Gruppen starten 17 Uhr gemeinsam an der ehemaligen Firma Gittel durch das umliegende Wohngebiet. Die drei Gruppen treffen sich auf dem Weg und singen an zwei Haltestellen ein Martinslied und ziehen dann zur Kindertagesstätte. Dort wird es ein Martinsspiel geben. Die Kinder würden sich sehr freuen, wenn die Häuser am Weg des Laternenumzuges mit Lichtern geschmückt wären. red