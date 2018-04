Sterbeunterstützungskasse Wirsberg kauft Fremdwährung

Mit einem Vermögen von 355 000 Euro weist die Sterbeunterstützungskasse Wirsberg und Umgebung ein solides Vermögen auf, erklärte Vorsitzender Norbert Specht bei der Hauptversammlung im Hotel Hereth. Sorgen bereite jedoch das niedrige Zinsniveau, wobei Finanzexperten in den nächsten zwei Jahren keine Erhöhung der Guthabenszinsen erwarten.

Laut Specht habe es im vergangenen Jahr 17 Sterbefälle gegeben. Der aktuelle Stand der Versicherungen liege bei 796 Versicherungen. Beitragsfrei seien wie im Vorjahr 42 Mitglieder, die dem Verein seit mindestens 60 Jahren angehören. Specht betonte, dass eine Sterbegeldversicherung zum Schonvermögen zählt und nicht zur Deckung von Pflegekosten herangezogen werden kann.

Laut Kassiererin Nicole Schmidt wurden bei 17 Todesfällen 14 970 Euro an Sterbegeld ausgezahlt. Sie betonte, dass das Zinsniveau für herkömmliche Anlagen zu niedrig sei und deshalb mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde auch Anleihen in Fremdwährung gekauft wurden. Die Revisoren Jörg Treutler und Roland Meisel lobten ihre verantwortungsvolle Kassenführung.

Bürgermeister Hermann Anselstetter erwähnte, dass die Selbsthilfeeinrichtung heuer 155-jähriges Bestehen feiert. Es sei erfreulich, dass sie weiterhin ehrenamtlich geführt werde. Sp.