Stephan Reichel hält Kanzelrede

"Hier stehe ich, ich kann nicht anders" - um das Kirchenasyl im Reformationsjahr geht es in der Kanzelrede von Stephan Reichel am Sonntag, 29. Oktober, um 10 Uhr in der Katharina-von-Bora-Gemeinde, Heimatring 52.

Durch die staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen Pfarrerinnen, Pfarrer und Kirchenvorstände, die Flüchtlingen Aufnahme in ihren Gemeinden gewährt haben, ist das Kirchenasyl im Wahl- und Reformationsjahr wieder ins Zentrum der medialen Aufmerksamkeit gerutscht. In seiner Kanzelrede wird Stephan Reichel theologische und aktuelle Aspekte des Themas Asyl vor dem Hintergrund des Reformationsjubiläums bedenken. Der Gottesdienst am 29. Oktober um 10 Uhr ist Teil der Predigtreihe zu Grundfragen der lutherischen Lehre. Wie zur Zeit Luthers gilt es, das Verhältnis von Kirche und Staat immer wieder neu zu hinterfragen. Stephan Reichel war bis Juli 2017 der Beauftragte der evangelischen Landeskirche in Bayern für Kirchenasyl. Er berät die Herrenhuter Brüdergemeine in Asylfragen. Er ist Initiator und Geschäftsführer des Vereins "matteo - Kirche und Asyl", der Kirchengemeinden in Fragen der Flüchtlingsarbeit und des Kirchenasyls unterstützt. Der Name matteo nimmt den biblischen Auftrag und das Gebot aus Matthäus 25,35 auf: "Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen." Musikalisch ausgestaltet wird der Gottesdienst durch den Chor "Katharina singt". Nach dem Gottesdienst, beim Kirchenkaffee, wird Zeit für Fragen an den Redner und Diskussion sein. red