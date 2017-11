Steinberger können sich absetzen

Am vergangenen Wochenende konnten in der Kreisliga 2 nur zwei Spiele stattfinden. Auch diesmal drohen mehrere Ausfälle. Aber nur eine Partie (FC Burgkunstadt - TSV Weißenbrunn) wurde bereits abgesagt.



Samstag

TSV Steinberg - SV Friesen II

Mit 21 Punkten liegen die beiden Nachbarrivalen im unteren Mittelfeld, und für beide gilt, den Vorsprung vor den Relegationsplätzen noch etwas zu vergrößern. Der TSV Steinberg (12.) hat das Hinspiel mit 1:0 gewonnen und peilt auch heute die drei Punkte an. Doch einfach wird das gegen die Friesener "Zweite" (11.) nicht. Für die Gastgeber ist es das 1100. Spiel in der Kreisliga.



FC Marktgraitz -

ASV Kleintettau

Für die Kleintettauer (3.) hat sich die Situation trotz des Spielausfalls vor einer Woche etwas gebessert, denn der TSV Marktzeuln hat in Friesen Federn gelassen. Nun heißt es aber, daraus seinen Nutzen zu ziehen und die Punkte aus Marktgraitz (9.) mitzunehmen. So leicht wie beim 8:2-Erfolg im Hinspiel wird das sicherlich nicht.



Sonntag

FC Kronach -

SV W/Neuengrün

Wenn der FC Kronach (15.) nicht auf einem Abstiegsplatz überwintern will, müssen morgen die drei Punkte an der Hammermühle bleiben. Mit einer ähnlichen Leistung wie gegen Stockheim stehen die Chancen gut, auch wenn man im Hinspiel bei den "Wölfen" (8.) chancenlos war und mit 1:6 unterlag.



TSV Ludwigsstadt -

FC Stockheim

Der TSV Ludwigsstadt (6.) spielte bislang wenig konstant. Eine der besten Leistungen zeigte die Pfeiffer-Truppe im Hinspiel beim FC Stockheim (13.), als ein 3:1-Sieg gelang. Das ist jedoch keine Gewähr dafür, dass dies auch morgen der Fall ist. Die Gäste sind nicht chancenlos.

DJK-SV Neufang -

SG Roth-Main

Die Neufanger (4.) sind nach wie vor die positivste Überraschung in der Kreisliga 2. Das liegt aber hauptsächlich an ihrer bemerkenswerten Auswärtsstärke. Ihren Heimvorteil haben sie dagegen erst zweimal genutzt. Gegen das Schlusslicht aus Roth-Main soll der dritte Heimsieg gelingen.



TSV Marktzeuln -

FC Mitwitz II

Die Siegesserie des TSV Marktzeuln (1.) ist im Friesen zu Ende gegangen. Dennoch spricht alles dafür, dass mit einem Dreier gegen die gefährdeten Mitwitzer (14.) der 4-Punkte-Vorsprung gewahrt werden kann.



Jura Arnstein -

SCW Obermain

Im Derby geht es für die Arnsteiner (10.) darum, sich mit einem Dreier gegen den SCW Obermain (7.) weiter vom Tabellenende abzusetzen. han