Steinberger Bayern-Anhänger freuen sich auf das große Jubiläum

So richtig krachen lassen will es der FC-Bayern-Fanclub Steinberg im Juli. Mit einem zweitägigen Festprogramm am 13. und 14. Juli und einem großen Ehrungsabend in der Kronachtalhalle soll das 25-jährige Bestehen gebührend gefeiert werden.

Im Garten von Norbert Schülein hatten 1993 einige Bayern-Anhänger die Gründung eines Steinberger Fanclubs beschlossen. Noch im gleichen Jahr wurden die Vereinsfahne sowie T-Shirts angeschafft. Zudem trat man in die Fanclubvereinigung Oberfranken ein.



Fußball und Feiern

Höhenpunkte sind die alljährlichen Sommerfeste, die seit deren Fertigstellung in der TSV-Halle gefeiert werden. Besonderen Wert legte man schon immer auf ein Unterhaltungsprogramm für Kinder. Und natürlich gab und gibt es auch immer leckeres Essen.

Zahlreiche Busfahrten zu Bundesligaheim- und auch einigen Auswärtsspielen wurden organisiert. Die Jubiläen wurden im Fünf-Jahres-Takt gefeiert, zuletzt 2013 das 20-jährige Bestehen - in dem Jahr, als der FC Bayern das Triple schaffte.

Auch bei kirchlichen Anlässen und in der Steinberger Vereinsgemeinschaft sind die Fans vertreten. Zudem helfen sie bei Jubiläen und Festlichkeiten anderer örtlicher Vereine sowie bei der Staaberche Fousanocht. Ein sehr gutes Verhältnis pflegen sie zu den im gleichen Jahr gegründeten Steinberger Clubfreunden, mit denen man alljährlich einen Preisbierkopf durchführt. Ein großes Herz zeigt man auch im sozialen Bereich - beispielsweise durch Spenden für den Kindergarten und den Spielplatz in Steinberg, die Hilfsaktion "Helft Jörg" oder auch für Hochwasseropfer.

Wie Vorsitzender Tobias Mattes in der Hauptversammlung mitteilte, sollen bei der Jubiläumsfeier auch treue Mitglieder ausgezeichnet werden. Geplant sei auch ein Fußballspiel auf dem Sportgelände des TSV zwischen einer Steinberger "Bayern Old Stars"-Auswahl und der Oberfrankenvereinigung der Fans des Deutschen Rekordmeisters. Der Erlös solle dem örtlichen Kindergarten zugutekommen.

Eine große Tombola, ein Jugendspiel und das Oberfrankentreffen sollen die Feierlichkeiten abrunden. Der Vorsitzende bat um tatkräftige Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung des Jubiläums und zeigte sich für weitere Ideen und Anregungen offen.



Aktuell 210 Mitglieder

Weiter erinnerte der Vorsitzende im Gasthaus "Zum Frack" an viele Aktivitäten des derzeit 210 Mitglieder zählenden Fanclubs. Die 27. Meisterschaft sei beim Sommerfest gebührend gefeiert worden. Im August habe man das Heimspiel gegen Leverkusen besucht. Mit dem befreundeten Fanclub aus Neufang sei man kurze Zeit später auch zum Traumspiel nach Coburg gefahren. Ein Höhepunkt im vergangenen Jahr sei nach zwei Niederlagen der Preisbierkopf-Derbysieg gegen die Clubberer gewesen.



Die Neuwahlen

Kassier Andy Buckreus gab einen Einblick in die Finanzen. Ulli Buckreus bescheinigte ihm eine einwandfreie Kassenführung. Bei den Neuwahlen für die kommenden zwei Jahre bestätigten die Steinberger Bayern Fans ihr bewährtes Führungsteam. Hier das Ergebnis: Vorsitzender: Tobias Mattes, Zweiter Vorsitzender Alexander Jakob, Kassier Andy Buckreus, Schriftführer Julian Schülein, Ausschussmitglieder Tobias Jakob, Sebastian Scherbel, Manfred Lang, Martin

Lang, Holger Lang, Kevin Lang, Simon Kraus und Paul Haderdauer.