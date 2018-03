Stehkaffee zugunsten Misereor-Fastenaktion

Am Palmsonntag, 25. März, findet um 9 Uhr die Palmweihe an der Dorflinde in Arnshausen statt. Anschließend führt die feierliche Prozession zur Pfarrkirche, wo eine Eucharistiefeier zelebriert wird.Nach dem Gottesdienst bieten die Firmlinge beim Stehkaffee Kuchen und fair gehandelten Kaffee sowie Produkte aus dem Weltladen zum Verkauf an. Der Erlös aus dem Stehkaffee ist zugunsten der diesjährigen Misereor-Fastenaktion bestimmt. sek