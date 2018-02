Stefan Schneiders großer Wurf

Auf ein sowohl sportlich als auch finanziell erfolgreiches Jahr können die Bandl-Schieber Burgkunstadt zurückschauen. Das wurde bei der Hauptversammlung in den Kegelräumen der Stadthalle deutlich.



Für den Titel fehlte nur ein Kegel

Der Höhepunkt aus sportlicher Sicht war dabei der Gewinn der deutschen Vizemeisterschaft der Privatkegler durch Stefan Schneider. Bei den Senioren A erzielte er mit hundert Schub beachtliche 465 Holz. Am Ende fehlte ihm nur ein einziger Kegel zum Titelgewinn.

Wie aus den Berichten der einzelnen Mannschaftsführer deutlich wurde, steht die erste Mannschaft aktuell auf dem ersten Platz der Gruppe 2 der Kulmbacher Privatkeglervereinigung und damit vor dem direkten Wiederaufstieg in die höchste Gruppe. Die Zweitvertretung belegt in dieser Gruppe einen ordentlichen Mittelplatz. Und auch von der in der Vorsaison wieder in den Spielbetrieb gebrachten "Dritten" gibt es Erfreuliches: Sie liegt in der Gruppe 3 im Mittelfeld.

Als weitere sportliche Erfolge des kleinen, aber sehr rührigen Vereins sind der Gewinn dreier oberfränkischer Meisterschaften durch Stefan Schneider bei den Senioren A, Mathias Huprich bei den Senioren C und Sebastian Will bei der B-Jugend zu nennen. Bei der "Bayerischen" wurde der spätere deutsche Vizemeister Stefan Schneider mit 470 Kegeln Vierter. Im Bayernpokal-Wettbewerb wurde das Team der Bandl-Schieber punktgleich mit dem Gewinner Tabellenzweiter. Außerdem wanderte der Liga-Pokal der Kulmbacher Privatkegelvereinigung endlich einmal wieder nach Burgkunstadt.



165 Teams beim Kunstadt-Turnier

Schatzmeister Horst Bormann zeigte auf, dass die Finanzen des Vereins auf einer soliden Basis stehen. Das hat vor allem seinen Grund in der alljährlichen Ausrichtung des schon traditionellen Kunstadt-Kegelturniers, an dem im Vorjahr wieder 165 (!) Mannschaften teilnahmen, und der Beteiligung am Altstadtfest mit der Gaudikegelbahn.

Vorsitzender Stefan Schneider dankte den Helfern im Verein, ohne die solche Aktionen nicht möglich wären, besonders den Organisatoren Gerhard Düll beziehungsweise Horst Bormann. Da ein weiteres Burgkunstadter Altstadtfest in drei Jahren nicht sicher ist, weil sich der dafür zuständige Verein aufgelöst habe, soll die mobile Gaudikegelbahn verkauft werden.



Vereinsmeister geehrt

Präsente gab es für Stefanie Will, die seit zehn Jahren im Verein ist, sowie die Vereinsmeister. Sebastian Will wurde mit 1222 Kegeln Bester bei der Jugend. Bei den Damen sicherte sich Stefanie Will mit 1537 Holz den Titel. Bei den Herren setzte sich einmal mehr Stefan Schneider mit sehr starken 1724 Holz für die viermal 100 Schub durch. Überraschender war da schon Schneiders Erfolg beim vereinsinternen Minigolf-Turnier. Bierkopf-Meister wurde diesmal Horst Peschel. Aus dem Geflügel-Kegeln in Oberreuth ging Walter Neubauer als Gewinner hervor.

Die Wahl des neuen Vorstands ergab folgendes Ergebnis: Vorsitzender Stefan Schneider, Stellvertreter Thomas Gasper, Schatzmeister und Geschäftsführer Horst Bormann, Schriftführerin Irene Jarcan (für Jana Tucher), Kassenprüfer Petra Stachowiak und Frank Gorille. Das Amt des stellvertretenden Geschäftsführers (bisher Daniel Knab) konnte nicht besetzt werden. Frank Gorille