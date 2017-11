Stefan Hartmann sichert sich die Königskette

Der Schützenverein "Eintracht" Eggolsheim hat seine neuen Majestäten und Vereinsmeister gekürt. Vorsitzender Jürgen Schwarzmann hieß im Schützenheim die Vereinsmitglieder und die Gäste zur Königsproklamation willkommen. Er machte es wie immer spannend und gab erst ganz am Ende des Auszeichnungsreigens als Höhepunkt die neuen Würdenträger bekannt.

Mit einem erstklassigen 71,7- Teiler erreichte Stefan Hartmann den besten Zehner und ist somit der neue Schützenkönig. Die neue Schützenkönigin heißt Daniela Schwarzmann, zum Jugendkönig wurde Fabian Dörfler gekürt.

Zu Beginn der Proklamation überreichte erster Schützenmeister Stefan Hartmann die Auszeichnungen von der Gau- und Bezirksmeisterschaft 2017, an denen viele Schützen mit großem Erfolg teilnahmen. Es folgte die Ernennung der neuen Vereinsmeister. Mit einem Ergebnis von 331 Ringen siegte bei den Jugendlichen Johannes Werthmann, gefolgt von Fabian Dörfler mit 324 Ringen.

Vereinsmeisterin bei den Damen wurde Daniela Schwarzmann vor Bettina Stähr und Ulrike Hümmer. In der Schützenklasse sicherte sich Roland Stähr den ersten Platz. Er hatte mit 383 Ringen das gleiche Ergebnis wie Andreas Krischke und Jürgen Schwarzmann. Einzelserien von hinten herein mussten dann die Entscheidung bringen, dabei setzte sich schließlich Stähr durch.

In der Disziplin "Luftgewehr aufgelegt", bei 30 Schuss mit Zehntelwertung, setzte sich Wilfried Hanisch mit 312,5 Ringen vor Harald Schirner mit 311,2 Ringen und Reinhard Kraus mit 306,0 Ringen an die Spitze. Bei der Disziplin Luftpistole errang zum ersten Mal Robert Schlund mit 357 Ringen, gefolgt von Jürgen Schwarzmann mit 351 Ringen und Stefan Hartmann mit 347 Ringen den Vereinsmeistertitel.

Den Gertrud-Funk-Wanderpokal sicherte sich völlig überraschend das passive Mitglied Claudia Duschl mit einem 110,0-Teiler vor Thomas Kügel mit einem 138,2-Teiler und Stefan Hartmann mit einem 187,4-Teiler. Claudia Duschl übernahm den Wanderpokal voller Stolz und mit einem großen breiten Grinsen. erl