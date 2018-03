Stefan Brütting folgt Kurt Ködel nach

In der Hauptversammlung der Soldatenkameradschaft gedachte man des langjährigen Vorsitzenden Kurt Ködel, der am 8. Dezember völlig unerwartet verstorben war. Er stand 33 Jahre an der Spitze der Soldatenkameradschaft Trebgast und war bis zuletzt noch Zweiter Vorsitzender. Zu seinem Nachfolger wurde Stefan

Brütting gewählt.

Vorsitzender Wolfgang Stumpf erinnerte an den sehr großen Zuspruch beim Grillfest im Mai, an die Bewirtung beim Kirchweih-Sonntag auf dem Marktplatz, an die Haussammlung für die Kriegsgräberfürsorge und an die Beteiligung am Volkstrauertag mit Fahnenbegleitung und Ehrenwache. Dank des Einsatzes der Mitglieder bei der Kirchweih konnte Kassier Sigurd Russ einen erfreulichen Kontostand vermelden.

Bürgermeister Werner Diersch lobte das Engagement der Kameraden bei der Pflege des Gefallenendenkmals. "Wir müssen diese Erinnerung aufrechterhalten, um Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen."

Eine außergewöhnliche Ehrung erfuhr Martin Oetter für 75-jährige Mitgliedschaft (siehe unten). Für zehnjährige Treue wurden Michael Boelter, Heinz Helmrich, Daniel Hübner, Heiko Moos, Erik Munzert und Gerald Schoberth geehrt. Heinz Helmrich wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Dieter Hübner