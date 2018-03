Staunen im Brauereimuseum und im Naturkundemuseum

red



Die Sonderführungsreihe "25 x 25 ins Museum", die das Zentrum Welterbe Bamberg anlässlich des 25. Welterbe-Jubiläums 2018 anbietet, geht am kommenden Sonntag, 25. März, in die dritte Runde. Um 10 Uhr gibt die Führung "Faszination in Porzellan - Bierkrugdeckel erzählen Geschichten" exklusive Einblicke in die kommende Sonderausstellung des Fränkischen Brauereimuseums. Zu sehen sind Bierkrugdeckel aus der Sammlung Eisenhart. Die Führung "Frankenland am Jurastrand" durch das Naturkundemuseum zeigt um 14 Uhr spektakuläre Fossilien wie Krokodile, Schildkröten und Flugsaurier, die aus der 150 Millionen Jahre zurückliegenden Jura-Zeit stammen.Im Welterbe-Jubiläumsjahr 2018 bietet das Zentrum Welterbe Bamberg die Führungsreihe "25 x 25 ins Museum" an. Am 25. Tag jeden Monats finden 25-minütige Führungen durch die Bamberger Museen und Sammlungen statt. Es gelten die hausüblichen Eintrittspreise. 25-Jährige genießen freien Eintritt. Pro Führung können 25 Personen teilnehmen.Es ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich unter www.welterbe.bamberg.de