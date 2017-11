Statt einer Therapie gab es nur eine horrende Rechnung

Die Peru-Hilfe "Beit Shalom" aus Forchheim berichtet von einem dramatischen Fall.

"Ich bin bereit, Herr", sagte der 84-jährige Hermano Roberto, Diakon einer kleinen Gemeinde in San Chirio im Regenwald. Er sagte es bei einer Predigt in seinem Heimatort Chinchero in den Bergen. Hierhin fährt er einmal im Jahr, um dort einige Tage zu predigen.

Diese Bereitschaft steht am Anfang einer unglaublichen Geschichte, die alles zeigt, was zu einem Krimi gehört. Während einer Predigt brach Hermano plötzlich bewusstlos zusammen. Wegen der Dringlichkeit musste sein Sohn ihn in eine Privatklinik bringen, da sonst keine Möglichkeit zur Hilfeleistung bestand.

Wie sich bald herausstellte, gab es dort keine Untersuchung und auch keinerlei Therapie, aber horrende Rechnungen an die Angehörigen. Intensive Nachforschungen von "Beit Shalom" deckten laut deren Pressemitteilung nach und nach die betrügerischen Methoden auf. Die Klinikleitung hatte bis dahin angeblich durch massive Drohungen verhindern können, dass ihre Praktiken in der Öffentlichkeit bekannt wurden. "Nur dem Mut einiger Männer und Frauen, Freunden von ,Beit Shalom', ist es zu verdanken, dass der methodische Betrug aufgedeckt wurde", heißt es in der Mitteilung.

Zuletzt habe die Klinikleitung durch hohe Bestechungsgelder versucht, eine Veröffentlichung zu verhindern. Nach einer wahren Odyssee geht es heute dem Patienten Hermano Roberto wieder so gut, dass er seinen Verkündigungsauftrag wieder ausführen kann. Wenn er heute sagt "Herr, hier bin ich!", fügt er leise hinzu: "Bitte nicht noch einmal so einen Weg." Das Spendenkonto "Beit Shalom": Sparkasse Forchheim: IBAN DE15763510400000883363, BIC BYLADEM1FOR red