Startschuss für den Frühjahrsaufschwung

Im März kam die bereits im Februar begonnene Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt richtig in Schwung. Das teilt die für den Landkreis Kronach zuständige Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg mit.

Die Zahl der Arbeitslosen verringerte sich mit dem Beginn des Frühjahrsauf-schwungs demnach im Landkreis Kronach in den vergangenen vier Wochen um 114 Perso-nen oder 8,8 Prozent.

Zum Monatswechsel waren in Kronach 1188 Menschen auf Jobsuche. Gegenüber dem Vorjahresmonat verringerte sich diese Zahl um 182 beziehungsweise 13,3 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag zum Ende des ersten Quartals bei 3,1 Prozent (Vorjahr 3,6 Prozent).



Neue Arbeitsplatzangebote

Aus dem Landkreis Kronach gingen im März 169 versicherungspflichtige Stellenangebote beim Arbeitgeberservice ein. Das sind 18 oder 11,9 Prozent mehr als 2017. Kronach verzeichnet im Vorjahresvergleich als einzige Region des Agenturbezirks einen Anstieg an neu gemeldeten Arbeitsplatzangeboten. Das Plus kommt aus den Bereichen Bau, Handel und Fertigung. Im Bestand führen die Vermittlungsexperten derzeit 828 Vakanzen, plus 21,6 Prozent (+147) gegenüber 2017.

Der Arbeitsmarkt zeigte sich im Agenturbezirk Bamberg-Coburg im März insgesamt sehr dynamisch. Insgesamt 1366 Personen verloren ihre Beschäftigung, während 1872 eine neue fanden.

Im gesamten Agenturbezirk waren im März 10 811 Menschen arbeitslos gemeldet.

Seit dem vergangenen Jahr ist die Zahl der Arbeitslosen um 924 (-7,9 Prozent) gesunken. Die Arbeitslosenquote verringerte sich von 3,4 auf 3,2 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie 3,4 Prozent. red